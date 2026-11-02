सीने में दर्द की शिकायत के बाद शरद पवार अस्पताल में भर्ती, सुप्रिया सुले ने दी स्वास्थ्य की जानकारी

डिजिटल डेस्क, पुणे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) के अध्यक्ष शरद पवार को सीने में दर्द (प्लुरिटिक पेन) और खांसी की शिकायत के बाद पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया।

शरद पवार को सांस लेने के दौरान सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। इसके बाद सामान्य स्वास्थ्य जांच और चिकित्सकीय निगरानी के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने दी।

सुप्रिया सुले एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि खांसी की समस्या के चलते शरद पवार को को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। उनके मेडिकल टेस्ट चल रहे हैं और उनके सभी स्वास्थ्य पैरामीटर स्थिर हैं। आप सभी की चिंता और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।

रूबी हॉल क्लिनिक के मुख्य कार्डियोलॉजिस्ट, चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. परवेज के. ग्रांट ने कहा कि पवार की स्थिति में सुधार की उम्मीद है, और एहतियात के तौर पर वे निगरानी में रहेंगे। क्या होता है प्ल्यूरिटिक पेन बता दें कि प्लुरिटिक दर्द का मतलब छाती में होने वाला वह दर्द है, जो सामान्यत: सांस लेने, खांसने या छींकने पर और बढ़ जाता है। प्ल्यूरिटिक पेन का मतलब फेफड़ों के बाहर की झिल्ली में दर्द होता है।