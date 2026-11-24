डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुणे के आईटी हब में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान विदर्भ के वर्धा जिले की रहने वाली कोमल दहाले के रूप में हुई है। आरोपित शुभम कालबांडे पूर्वी महाराष्ट्र के ही बुलढाणा जिले का रहने वाला है। उसे घटना के बाद हिरासत में ले लिया गया है।

पुलिस उपायुक्त प्रदीप जाधव ने बताया कि दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और हिंजेवाड़ी की दो बड़ी आइटी कंपनियों में काम करते थे। वे अपने पेशे के जरिये एक-दूसरे के संपर्क में आए थे। उन्होंने बताया कि दोनों पिछले साढ़े तीन साल से रिलेशनशिप में थे।

हालांकि, पिछले दो-तीन महीनों से कुछ मुद्दों को लेकर उनके बीच अक्सर बहस होती रहती थी। जाधव ने बताया कि रविवार रात दोनों डिनर के लिए एक होटल गए थे। इसके बाद वे हिंजेवाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सखारे वस्ती स्थित 'प्रिस्टीन पीजी ' में लौट आए, जहां दहाले रहती थी।

जाधव के अनुसार, रात करीब 12:30 बजे उनके बीच बहस शुरू हुई। यह बहस रात करीब तीन बजे हिंसक हो गई। गुस्से में आकर कालबांडे ने दहाले को कई बार मुक्के मारे और बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई।