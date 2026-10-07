लोनावला में संपत्ति विवाद में दादा ने ही की थी वकील पोते की हत्या, खून के धब्बों ने खोला मर्डर मिस्ट्री का राज

डिजिटल डेस्क, पुणे। पुणे के लोनावला से एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई। शुरुआत में जिसे महज एक हादसा बताया जा रहा था, लेकिन पुलिस की एक छोटी सी शक की सुई ने इस पूरे मामले की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया, जिससे हर कोई चौंक गया।

दरअसल ये घटना बीते सोमवार की है, जब एक 83 साल के बुजुर्ग ने अपने ही 33 साल के वकील पोते को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था और फिर गुनाह छिपाने के लिए पूरी फिल्मी कहानी रच दी।

पहले बताया हादसा, फिर ऐसे खुला राज.. बता दें कि सोमवार दोपहर लोनावला के एक अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली कि 33 वर्षीय अभय मराठे नाम के वकील की सीने में गोली लगने से मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह रही कि परिवार वालों ने पुलिस और डॉक्टरों को कहानी सुनाई कि अभय अपने दादा की 12-बोर की लाइसेंसी राइफल साफ कर रहे थे।

इसी दौरान अचानक गोली चल गई और सीने पर लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने भी पूरी कहानी सुनी और फिर शुरुआती दौर में इसे हादसा मानकर मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस की शक की सुई से पर्दाफाश इसके बाद जब अभय का शव पोस्टमार्टम के लिए पुणे के ससून जनरल अस्पताल भेजा गया, तो ग्रामीण एसपी संदीप सिंह गिल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने शव के घाव का बारीकी से निरीक्षण किया।

एसपी गिल ने बताया कि खुद को गोली लगने या एक्सीडेंटल फायरिंग के घाव अलग तरह के होते हैं। किसी दुर्घटना में राइफल की गोली सीधे सीने पर लगना असंभव सा होता है। इसके बाद शक गहराया और पुलिस की क्राइम ब्रांच सीधे उस होटल में जा पहुंची, जहां यह घटना हुई थी।

होटल के खून के छींटे और सीसीटीवी ने खोली पोल शक होने के बाद जब पुलिस होटल के अंदर गई, तो उन्हें काउंटर के पास दीवार पर खून का बड़ा धब्बा और छींटे मिले। जमीन पर भी खून फैला हुआ था। दीवार पर पांच फीट की ऊंचाई तक खून के छींटे देखकर पुलिस का शक यकीन में बदल गया।

फिर क्या? जांच में पता चला कि प्रॉपर्टी बेचने को लेकर दादा मोतीराम मराठे और पोते अभय के बीच पुराना विवाद था। सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे इसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। गुस्से में आकर अभय ने अपने दादा पर झपटने की कोशिश की, तभी 83 साल के बुजुर्ग दादा मोतीराम ने अपनी लाइसेंसी राइफल निकाली और पोते के सीने में गोली उतार दी।

सबूत मिटाने के लिए रची गई खौफनाक साजिश अब इस पूरे वारदात में चौंकाने वाली बात यह भी रही कि हत्या के बाद परिवार ने जुर्म छिपाने के लिए सबूतों को मिटाने का पूरा खेल खेला। आरोपी दादा के अन्य रिश्तेदार तुरंत होटल पहुंचे। उन्होंने अभय के शव को एक कमरे में शिफ्ट किया और होटल के सीसीटीवी कैमरे व डीवीआर निकालकर छिपा दिए। इतना ही नहीं आरोपियों ने होटल के कर्मचारियों को मुंह बंद रखने की सख्त धमकी भी दी।