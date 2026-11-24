डिजिटल डेस्क, पुणे। पुणे के हिंजेवाड़ी के साखरे वस्ती इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपनी 27 वर्षीय गर्लफ्रेंड की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया। मृतका भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच अक्सर दूसरी महिलाओं से बातचीत को लेकर झगड़ा होता था।

पुलिस ने बताया कि रविवार रात डिनर से लौटने के बाद दोनों के बीच किसी बात पर बहस शुरू हुई। आरोप है कि इसी विवाद में युवक ने युवती के साथ मारपीट की। डीसीपी (जोन-II) प्रदीप जाधव के अनुसार, रात करीब 3:30 बजे आरोपी ने युवती के चेहरे पर घूंसे मारे और उसका सिर दीवार से दे मारा।

आरोपी ने खुद दी पुलिस को सूचना मामले में इंस्पेक्टर सिद्धाराम म्हात्रे ने बताया कि आरोपी रात भर शव के पास ही मौजूद रहा और अगली सुबह करीब 6 बजे इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी।

आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी दोस्त बेहोश है और एंबुलेंस की जरूरत है। उधर, युवती की मां ने जब देखा कि वह फोन नहीं उठा रही है, तो उन्होंने चिंता जताते हुए सूस इलाके में रहने वाले युवती के चचेरे भाई को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

अस्पताल में मृत घोषित इसके बाद जब पुलिस पीजी आवास में पहुंची, तो युवती अपने कमरे में बेहोश पड़ी मिली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने मारपीट की बात कबूल की है और बताया कि युवती इन चोटों को सह नहीं सकी और उसकी मौत हो गई।