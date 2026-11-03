पीएम मोदी पुणे मेट्रो लाइन-3 का आज करेंगे उद्घाटन, चार नए मेट्रो कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे

डिजिटल डेस्क, पुणे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिवाजीनगर और हिंजेवाड़ी को जोड़ने वाली पुणे मेट्रो की लाइन-3 का उद्घाटन करेंगे।

मेट्रो नेटवर्क के दूसरे चरण के तहत चार नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। यह जानकारी महामेट्रो के प्रबंध निदेशक श्रवण हार्डीकर ने सोमवार को दी। उनके अनुसार, बालेवाडी खेल परिसर के बैडमिंटन कोर्ट में मंगलवार सुबह 10:30 बजे मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।