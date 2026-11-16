महाराष्ट्र के उरण में केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की टीमें मौके पर मौजूद

डिजिटल डेस्क, पुणे। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के उरण में स्थित 'प्लैटिनम' वेयरहाउस में सोमवार को भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस वेयरहाउस मे केमिकल्स रखे हुए थे, जो आग की चपेट में आकर पूरी तरह नष्ट हो गए। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया है।

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) विजय चौधरी ने बताया कि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उरण पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य कर्मी मौके पर पहुंच गए थे, और पूरा विभाग राहत कार्यों में जुटा हुआ था। चौधरी ने कहा, 'ऐसा लगता है कि शायद फैक्ट्री में केमिकल फैल गए है। अधिकारी आग को काबू में लाने के लिए काम कर रहे थे।