महाराष्ट्र सरकार ने MPSC में सुधार के लिए बनाई समिति, तुकाराम मुंधे सचिव नियुक्त

डिजिटल डेस्क, पुणे। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) में बड़े बदलाव करने के लिए एक समिति बनाई। पुणे में उम्मीदवारों के चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंधे को इस समिति का सचिव नियुक्त किया गया।

राज्य के मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले ने बताया कि उन्होंने एसएम जोशी ब्रिज पर प्रर्शनकारियों से मुलाकात की। यहीं पर एमपीएससी में सुधार समेत कई मांगों को लेकर पिछले दस दिनों से विरोध-प्रदर्शन चल रहा है।

समिति में और कौन-कौन?

मुंधे के अलावा समिति में पूर्व जज दिलीप भोसले के साथ ही आइपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम, पूर्व आइएएस अधिकारी गणेश पाटिल और रिटायर्ड जज पीडी नाइक भी शामिल होंगे।

प्रदर्शनकारियों से अपील

भोसले ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि उनकी अन्य मांगों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इन मांगों में आंदोलन के कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेना, तीन साल में 70 हजार पदों पर भर्ती, जनवरी में होने वाली ग्रुप सी परीक्षा में सीटों की संख्या बढ़ाना शामिल है।