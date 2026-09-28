'चुप रहो वरना तुम्हें भी नीचे फेंक दूंगा', केतन हत्याकांड के गवाह को आरोपी चेतन ने दी थी धमकी

डिजिटल डेस्क, पुणे। 18 जून को जब पुणे के किले से केतन अग्रवाल को कथित तौर पर उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने धक्का दिया तो कोई ऐसा भी था जिसने इस हत्या को होते हुए देखा था।

इस हत्याकांड का एक चश्मदीद गवाह है और उसकी पहचान गुप्त रखी गई है। उसने दावा किया है कि उसने केतन को लोहागढ़ किले से खाई में धक्का दिए जाते हुए देखा था। कथित तौर पर उस चश्मदीद को भी वैसी ही हालत करने की धमकी दी गई थी।

हत्या के पांच दिन बाद दर्ज कराया था बयान डरे हुए उस चश्मदीद ने पुणे किले की हत्या के पांच दिन बाद अपना बयान दर्ज कराया था। मीडिया में खबरें देखने के बाद चश्मदीद ने पुलिस से संपर्क किया और अपना बयान दर्ज कराया। गवाह का कहना है कि किले पर सिया ने चेतन की तरफ इशारा किया, जिसके बाद चेतन ने केतन की टांग पर लात मारी और वह गिर गया।

'चुप रहो नहीं तो तुम्हे भी फेंक दूंगा' चेतन ने चश्मदीद गवाह से कहा, "चुप रहो वरना मैं तुम्हें भी किले से नीचे फेंक दूंगा।" अपने बयान में चश्मदीद ने बताया कि भीषण गर्मी के बावजूद चेतन ने हुडी पहनी हुई थी, जिससे उसे याद रखना आसान था। किले पर चढ़ते समय एक और व्यक्ति ने चेतन से पूछा भी था, "इतनी गर्मी में तुमने हुडी क्यों पहनी है?" पुलिस अब चश्मदीद गवाह के बयान की पुष्टि उपलब्ध अन्य सबूतों से कर रही है।

डिलीट किए गए डेटा को पुलिस ने किया रिकवर पुलिस ने 12 टीबी डेटा, छह मोबाइल फोन, नौ पेन ड्राइव, बैकअप और कॉल रिकॉर्ड समेत कई अहम तकनीकी सबूत हासिल किए हैं। पुलिस सोशल मीडिया पर की गई गतिविधियों और डिलीट की गई चैट्स का फोरेंसिक एनालिसिस भी कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, डिलीट किए गए कुछ डेटा को सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया है।

जांच में पता चला है कि आईफोन से डेटा और चैट को हमेशा के लिए हटाने के तरीकों पर रिसर्च की गई थी। इसके अलावा, जांच में यह भी पता चला है कि सिया ने एक और मोबाइल फोन नष्ट कर दिया था, जिसे उसने घर में छिपाकर रखा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, टूटे हुए मोबाइल फोन के बैकअप से अहम जानकारी और सबूत मिले हैं।