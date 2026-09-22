क्या केतन की हत्या में था सिया के परिवारवालों का हाथ? पिता ने कहा- चार्जशीट में खुलेंगे कई राज

डिजिटल डेस्क, पुणे। पुणे के हाई-प्रोफाइल केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया मोड़ सामने आया है। केतन के पिता ने कहा है कि उन्हें अपने बेटे की हत्या की साजिश में सिया गोयल के परिवार वालों का हाथ होने का शक है। केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी ने कथित तौर पर उन्हें जून में एक पहाड़ी से धक्का देकर मार डाला था।

सोमवार को समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए, विशाल अग्रवाल ने आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि मामले में दायर चार्जशीट की कॉपी पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उज्ज्वल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है।

उन्होंने कहा, 'मैंने अभी तक चार्जशीट नहीं देखी है। इसे पढ़ने के बाद ही मैं कोई टिप्पणी करूंगा। हमने इसकी कॉपी के लिए पहले ही कोर्ट में अर्जी दी है।' सिया के परिवारवालों पर शक अग्रवाल ने हत्या की साजिश में सिया गोयल के परिवार के अन्य सदस्यों के कथित तौर पर शामिल होने पर शक जताया है। उन्होंने कहा, 'मुझे अभी भी शक है कि केतन की हत्या की साजिश में सिया के पिता, मां, भाई, चाचा और चाची भी शामिल हैं। चार्जशीट पढ़ने के बाद ही मैं इस पर कुछ कह पाऊंगा।'

उन खबरों का जिक्र करते हुए कि सिया ने सह-आरोपी चेतन चौधरी से गुपचुप शादी कर ली थी, अग्रवाल ने पूछा कि अगर ये खबरें सच हैं तो उसके परिवार ने उसकी शादी उनके बेटे से कराने की कोशिश क्यों की? उन्होंने कहा कि हत्या के मामले की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

चार्जशीट में सुलेंगे कई राज: केतन के पिता अग्रवाल ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कराने और निकम को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने की मांग की थी।