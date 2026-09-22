क्या केतन की हत्या में था सिया के परिवारवालों का हाथ? पिता ने कहा- चार्जशीट में खुलेंगे कई राज
केतन अग्रवाल हत्याकांड में पिता विशाल अग्रवाल ने सिया गोयल के परिवार पर हत्या की साजिश में शामिल होने का शक जताया है।
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डिजिटल डेस्क, पुणे। पुणे के हाई-प्रोफाइल केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया मोड़ सामने आया है। केतन के पिता ने कहा है कि उन्हें अपने बेटे की हत्या की साजिश में सिया गोयल के परिवार वालों का हाथ होने का शक है। केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी ने कथित तौर पर उन्हें जून में एक पहाड़ी से धक्का देकर मार डाला था।
सोमवार को समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए, विशाल अग्रवाल ने आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि मामले में दायर चार्जशीट की कॉपी पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उज्ज्वल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है।
उन्होंने कहा, 'मैंने अभी तक चार्जशीट नहीं देखी है। इसे पढ़ने के बाद ही मैं कोई टिप्पणी करूंगा। हमने इसकी कॉपी के लिए पहले ही कोर्ट में अर्जी दी है।'
सिया के परिवारवालों पर शक
अग्रवाल ने हत्या की साजिश में सिया गोयल के परिवार के अन्य सदस्यों के कथित तौर पर शामिल होने पर शक जताया है। उन्होंने कहा, 'मुझे अभी भी शक है कि केतन की हत्या की साजिश में सिया के पिता, मां, भाई, चाचा और चाची भी शामिल हैं। चार्जशीट पढ़ने के बाद ही मैं इस पर कुछ कह पाऊंगा।'
उन खबरों का जिक्र करते हुए कि सिया ने सह-आरोपी चेतन चौधरी से गुपचुप शादी कर ली थी, अग्रवाल ने पूछा कि अगर ये खबरें सच हैं तो उसके परिवार ने उसकी शादी उनके बेटे से कराने की कोशिश क्यों की? उन्होंने कहा कि हत्या के मामले की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है।
चार्जशीट में सुलेंगे कई राज: केतन के पिता
अग्रवाल ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कराने और निकम को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने की मांग की थी।
उन्होंने कहा, 'आज तक, मुझे इन दोनों मांगों पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। मैं सरकार से एक बार फिर जरूरी नोटिफिकेशन जारी करने का अनुरोध करूंगा।' उन्होंने कहा कि उनकी मांग यही है कि उनके बेटे की हत्या के जिम्मेदार लोगों को मौत की सजा दी जाए।
पुणे ग्रामीण पुलिस ने शनिवार को सिया गोयल, चेतन चौधरी और उसके दोस्त रितेश हांगे के खिलाफ 5000 से ज्यादा पन्नों की एक बड़ी चार्जशीट दायर की।
कैसे हुई थी केतन अग्रवाल की मौत?
18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले से धक्का दिए जाने के बाद केतन अग्रवाल की मौत हो गई थी, जिसके बाद गोयल, चौधरी और हांगे को गिरफ्तार कर लिया गया था।
चार्जशीट में दी गई जानकारी का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने पहले बताया था कि तीनों आरोपियों ने कथित तौर पर 'माही' के नाम से एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था।
इसका इस्तेमाल अग्रवाल को यह मनाने के लिए किया गया कि वह गोयल को 18 जून को लोहागढ़ किले ले जाए, जहां उसे धक्का देकर मार डाला गया।
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