केतन की हत्या से पहले बेंगलुरु में उसके हाथ-पैर तोड़ने का था प्लान, पुलिस चार्जशीट में बड़ा खुलासा

डिजिटल डेस्क, पुणे। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने 5,300 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है। इसमें कई खुलासे हुए हैं। चार्जशीट से पता चला है कि हत्या से पहले केतन को बेंगलुरु ले जाकर उसके हाथ-पैर तोड़ने की योजना थी।

हत्या की पुलिस जांच में पता चला है कि तीन आरोपियों में से एक रितेश हांगे ने बेंगलुरु में एक दोस्त के साथ इस योजना पर चर्चा की थी। हालांकि, बताया जाता है कि उस दोस्त ने इस विचार का विरोध किया था।

हाथ-पैर तोड़ने का प्लान हुआ फेल तो हुआ मर्डर करने का फैसला चार्जशीट के मुताबिक, दो मुख्य आरोपियों ने शुरू में केतन के हाथ-पैर तोड़ने की योजना बनाई थी। जब एक दोस्त के दोस्त ने इस विचार का विरोध किया तो उन्होंने खुद केतन की हत्या करने का फैसला किया और हत्या से जुड़ी फिल्में देखीं और हत्या की योजना बनाने के लिए चैटजीपीटी का इस्तेमाल किया। अपनी तैयारियों के तहत इन लोगों ने पुलिस की पकड़ से बचने के तरीकों पर पॉडकास्ट भी सुने।

पासपोर्ट फाड़कर वॉशरूम में फेंका 6 जून को शादी से पहले के फोटोशूट के लिए यात्रा के दौरान गोयल ने कथित तौर पर अग्रवाल का पासपोर्ट फाड़ दिया और उसे एक कैफे के वॉशरूम में फेंक दिया, जिससे यात्रा नहीं हो पाई। जांच में पता चला है कि पासपोर्ट फाड़ने का आइडिया चौधरी का था।

फेक अकाउंट बनाया गोयल के प्रेमी ने आरोपी की जान-पहचान वाली एक महिला की तस्वीर का इस्तेमाल करके 'माही' नाम से एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने का सुझाव भी दिया था। उस अकाउंट से आए मैसेज में अग्रवाल को 18 जून को लोहगढ़ किले पर आने के लिए कहा गया, ताकि गोयल के साथ मिलकर उनके लिए जन्मदिन का सरप्राइज प्लान किया जा सके। यह फेक अकाउंट अग्रवाल को किले तक बुलाने के लिए हांगे की बनाई गई योजना का हिस्सा था। घटना के बाद उस अकाउंट को डिलीट कर दिया गया।

चार्जशीट से यह भी पता चला कि सिया ने कई लोगों से कहा था कि वह केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। सिया और उसकी एक दोस्त के बीच कथित स्नैपचैट बातचीत में उसे अपनी दोस्त से फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए अपने आधार कार्ड की एक कॉपी भेजने के लिए कहते हुए देखा गया।