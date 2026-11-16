'जब CM उपलब्ध नहीं होते थे, तब अजित पवार मौजूद रहते थे', महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम को अमित शाह ने किया याद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस की मौजूदगी में पुणे में जिला परिषद कार्यालय परिसर में पवार की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन को राज्य के लिए अपूरणीय क्षति बताया।

उन्होंने आगे उनकी कार्य नीति की सराहना की और शासन की समझ राजनीतिक नेताओं की भावी पीढ़ियों के लिए एक विश्वविद्यालय के रूप में काम करेगी। शाह ने कहा, 'दादा का अचानक और असामयिक निधन एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। यह न केवल महाराष्ट्र के लिए, बल्कि विशेष रूप से पुणे, बारामती, पिंपरी और चिंचवड़ क्षेत्रों के लिए भी एक बड़ा नुकसान है।'