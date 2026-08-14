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    नागपुर में खड़े ट्रक से टकराई कार, दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए गए 2 छात्रों की मौत

    By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 08:53 AM (IST)

    नागपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 17 वर्षीय दो छात्रों की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। ...और पढ़ें

    नागपुर में दोस्त के जन्मदिन पर निकले दो छात्रों की सड़क हादसे में मौत (यह तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है।)

    नागपुर में दोस्त के जन्मदिन पर निकले दो छात्रों की सड़क हादसे में मौत (यह तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है।)

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नागपुर से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जहां एक कार के एक खड़े ट्रंक में टकराने से 17 वर्षीय छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चला रहा उनका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।

    दरअसल, लगभग 17 साल के तीनों दोस्त अपने एक साथी के जन्मदिन का इंतजार करते हुए बुधवार तड़के 5:30 बजे कार से घूमने निकले थे, तभी तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर एक खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई।

    दो की मौत, एक घायल

    आगे की सीट पर बैठे भौमिक की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। वाहन के पीछे बैठे सागर की भी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, कार चला रहा मिहिर बच गया लेकिन उसे गंभीर चोटें आईं। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

    पुलिस ने पिता के खिलाफ दर्ज किया मामला

    इस हादसे के बाद पुलिस ने कार चला रहे नाबालिग लड़के के पिता के खिलाफ अपने नाबालिग बेटे को वाहन चलाने की अनुमति देने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है।

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    इस दुर्घटना ने नाबालिग चालकों को मोटर वाहन चलाने की अनुमति देने के जोखिमों उजागर किया है। पुलिस की कार्रवाई में नाबालिग छात्र के पिता को अपने बेटे को कार सौंपने के लिए कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

    पुलिस के अनुसार, कार तेज गति से चलाई जा रही थी, जिसके कारण कार चला रहे मिहिर ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। इसके बाद कार एक खड़ी ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई।

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