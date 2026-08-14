चमोली टनल हादसा: मलबे और पानी के बीच देवदूत बने जवान; 19 को सुरक्षित निकाला, 3 की तलाश जारी

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर। उत्तराखंड के चमोली जिले में हाट सियासैण (पीपलकोटी) स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन तपोवन विष्णु गाड़ जल विद्युत परियोजना में गुरुवार को मलबा एवं पानी भरने की घटना के बाद शुक्रवार सुबह राहत बचाव कार्य शुरू हो गया है।

जिलाधिकारी गौरव कुमार स्वयं घटनास्थल पर मौजूद रहकर रेस्क्यू अभियान की निगरानी कर रहे हैं। अभी तक सात लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। टनल के अंदर तीन लोग अब भी लापता हैं। कुल 28 लोगों के फंसे होने की थी सूचना टीएचडीसी की विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के टीआरटी टनल की लंबाई लगभग तीन किलोमीटर है। टनल के लगभग 1.8 किलोमीटर हिस्से में भूधंसाव के कारण मलबा एवं पानी आने की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके चलते टनल में कार्यरत कुछ लोग अंदर फंस गए।

टनल में कुल 28 लोगों के फंसे होने की सूचना थी, इसमें से घटना के दौरान टनल के अंदर राहत बचाव कर रहे कंपनी के छह लोग भी शामिल हैं। जिनमें से रातभर चले राहत एवं बचाव अभियान में अब तक 19 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं शेष तीन लोगों की तलाश एवं रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। घटना के दौरान टनल के अंदर गए छह लोग भी सुरक्षित हैं।

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