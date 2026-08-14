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    चमोली टनल हादसा: मलबे और पानी के बीच देवदूत बने जवान; 19 को सुरक्षित निकाला, 3 की तलाश जारी

    By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 08:12 AM (IST)

    चमोली के हाट सियासैण स्थित टीएचडीसी की तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना की टनल में फंसे लोगों को बचाने का कार्य जारी है। अब तक 19 लोगों को सुरक्षि ...और पढ़ें

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    संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर। उत्तराखंड के चमोली जिले में हाट सियासैण (पीपलकोटी) स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन तपोवन विष्णु गाड़ जल विद्युत परियोजना में गुरुवार को मलबा एवं पानी भरने की घटना के बाद शुक्रवार सुबह राहत बचाव कार्य शुरू हो गया है।

    जिलाधिकारी गौरव कुमार स्वयं घटनास्थल पर मौजूद रहकर रेस्क्यू अभियान की निगरानी कर रहे हैं। अभी तक सात लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। टनल के अंदर तीन लोग अब भी लापता हैं।  

    कुल 28 लोगों के फंसे होने की थी सूचना 

    टीएचडीसी की विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के टीआरटी टनल की लंबाई लगभग तीन किलोमीटर है। टनल के लगभग 1.8 किलोमीटर हिस्से में भूधंसाव के कारण मलबा एवं पानी आने की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके चलते टनल में कार्यरत कुछ लोग अंदर फंस गए।

    टनल में कुल 28 लोगों के फंसे होने की सूचना थी, इसमें से घटना के दौरान टनल के अंदर राहत बचाव कर रहे कंपनी के छह लोग भी शामिल हैं। जिनमें से रातभर चले राहत एवं बचाव अभियान में अब तक 19 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं शेष तीन लोगों की तलाश एवं रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। घटना के दौरान टनल के अंदर गए छह लोग भी सुरक्षित हैं।

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    रेस्क्यू किए गए घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय गोपेश्वर लाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घायलों के उपचार एवं स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है।

    राहत एवं बचाव अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस सहित अन्य तकनीकी एवं विशेषज्ञ टीमें मौके पर मौजूद हैं। टनल के भीतर मलबा एवं पानी की चुनौती के बीच बचाव दल अत्यंत सावधानी एवं समन्वय के साथ अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं।

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    जिलाधिकारी गौरव कुमार ने मौके पर अधिकारियों एवं रेस्क्यू टीमों से लगातार जानकारी लेते हुए शेष लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों एवं तकनीकी सहायता का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन द्वारा घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्यों के साथ ही घायलों के उपचार एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी लगातार जुटाई जा रही हैं।

    जिला प्रशासन द्वारा पूरे घटनाक्रम पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा रेस्क्यू अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ संचालित किया जा रहा है।

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