मोहन भागवत ने किया पर्यावरण के अनुकूल दीवाली मनाने का आह्वान

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मंगलवार को पर्यावरण के अनुकूल दीवाली मनाने का आह्वान करते हुए कहा कि पारंपरिक त्योहारों में अपनाए जाने वाले तौर-तरीके जैसे कि तेल के दीये जलाना वैज्ञानिक आधार पर टिके थे। वह नागपुर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पुराने समय में इस्तेमाल होने वाले पटाखों में हानिकारक रसायन नहीं होते थे। वे कीड़े-मकोड़ों को खत्म करने में मदद करते थे। घी और तेल से दीपक जलाने से हवा शुद्ध होती थी। इन पारंपरिक प्रथाओं के पीछे विज्ञान था। इस दौरान उन्होंने वातावरण शुद्ध, जीवन शुद्ध की सूक्ति का उल्लेख किया।

भागवत ने कहा कि ‘धर्म’ समाज को एकजुट करने का काम करता है। अक्सर पुरुषों की तुलना में महिलाओं को इसकी गहरी समझ होती है। उन्होंने कहा कि दुनियाभर में दीवाली का त्योहार पांच दिनों तक मनाया जाता है। यह भारतीयों के लिए खुशियां लेकर आता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान लोग एक-दूसरे से मिलते हैं और शुभकामनाएं देते हैं।