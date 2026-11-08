'अपनेपन की कमी से पैदा होती हैं दुनिया की सभी समस्याएं', नागपुर में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि दुनिया की सभी समस्याएं दूसरों के प्रति अपनत्व की भावना नहीं होने के कारण पैदा होती हैं। उन्होंने इस भावना को विकसित करने पर जोर दिया कि सब हमारे हैं।

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि अपनत्व की भावना पूरी दुनिया को जोड़ती है। उसकी समस्याओं को पहचानने और उनका समाधान खोजने में मदद करती है। दुनिया की सभी समस्याएं आत्मीयता की कमी से पैदा होती हैं।अपनी हालिया अमेरिका यात्रा का जिक्र करते हुए भागवत ने नाइजीरिया के एक वक्ता की बात बताई। उस वक्ता ने कहा था-देखिए, जब तक "मैं और मेरा" की भावना खत्म नहीं होती, तब तक दुनिया में शांति नहीं आएगी। इस बात को आगे बढ़ाते हुए भागवत ने आत्मीयता के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि सभी समस्याएं "मैं" और "मेरा" की भावना से जुड़ी हैं। इससे ऊपर उठने के लिए यह भावना विकसित करनी होगी कि सब हमारे हैं। जैसे कोई व्यक्ति खुद अच्छे से रहना चाहता है, उसी तरह उसे दूसरों के लिए भी अच्छे जीवन की कामना करनी चाहिए।