महाराष्ट्र: नागपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां जापानी गार्डन इलाके में रविवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले एक बुजुर्ग की तेज रफ्तार कार (SUV) की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नागपुर के जापानी गार्डन इलाके में सुबह-सुबह बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक पर निकला था। इसी दौरान उस इलाके में तीन कारें तेज रफ्तार से चल रही थीं, इनमें से एक SUV कार ने बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।