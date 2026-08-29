तमिलनाडु में वेलंकन्नी फेस्टिवल के दौरान हादसा, हीलियम गुब्बारा फटने से 4 लोग घायल

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के वेलंकन्नी में शनिवार को सेंट मैरीज नेटिविटी का सालाना त्योहार, फेस्टिव का झंडा फहराने के साथ शुरू हुआ। चर्च के पास आग लगने से कुछ हीलियम गुब्बारे फट गए, जिससे चार लोग घायल हो गए।

त्योहार की शुरुआत 'श्राइन बेसिलिका ऑफ अवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ' की ओर से फेस्टिवल का झंडा ले जाने वाले जुलूस के साथ हुई। शाम करीब 6.45 बजे, तंजावुर डायोसिस के बिशप एल. सगायाराज ने झंडे को आशीर्वाद दिया और हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ की बीच चर्च के पास लगे झंडे के खंभे पर उसे फहराया।

हीलियम गु्ब्बारे फटने से 4 लोग घायल झंडा फहराने के दौरान, चर्च के कर्मचारियों ने पटाखे और स्काईशॉट्स छोड़े। अचानक, कुछ पटाखे झंडे के खंभे के पास उड़ रहे हीलियम गु्ब्बारों पर जा गिरे, जिससे वे फटकर आग का बड़ा गोला बन गए। इस धमाके से कुछ मिनटों के लिए अफरातफरी और तनाव का माहौल बन गया।

इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया और नागपट्टिनम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। 11 दिनों तक चलेगा उत्सव 11 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान दस लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जो 8 सितंबर को झंडा उतारने के साथ खत्म होगा। आने वाले दिनों में अलग-अलग भाषाओं में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएंगी। मुख्य आकर्षण, पवित्र रथ जुलूस, 7 सितंबर को होना है।