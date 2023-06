Mumbai: लोकल ट्रेन में महिला का यौन उत्पीड़न, आरोपी ने पहले किए भद्दे इशारे और फिर...

मुंबई की एक लोकल ट्रेन में महिला का यौन उत्पीड़न होने का मामला सामने आया है। मुंबई सेंट्रल रेलवे पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न) के तहत पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना 23 जून की रात को पश्चिमी रेलवे के चर्नी रोड और ग्रांट रोड रेलवे स्टेशनों के बीच हुई।

मुंबई लोकल ट्रेन में महिला के साथ छेड़छाड़

मुंबई, पीटीआई। मुंबई की एक लोकल ट्रेन में एक शख्स ने 24 वर्षीय महिला का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। 23 जून की घटना एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना 23 जून की रात को पश्चिमी रेलवे के चर्नी रोड और ग्रांट रोड रेलवे स्टेशनों के बीच हुई। उन्होंने बताया कि महिला पांच दिन बाद बुधवार को शिकायत लेकर रेलवे पुलिस के पास पहुंची। मुंबई सेंट्रल रेलवे पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न) के तहत पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपी ने महिला पर किए भद्दे इशारे महिला चर्नी रोड स्टेशन पर चर्चगेट जाने वाली ट्रेन में चढ़ी। उनकी शिकायत के अनुसार, जैसे ही वह ग्रांट रोड स्टेशन के पास पहुंची, उस व्यक्ति ने उतरने से पहले उस पर भद्दे इशारे किए और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने एक संदिग्ध की पहचान कर ली है। मामले की जांच जारी है।

Edited By: Achyut Kumar