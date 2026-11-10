'धमकाने वालों को ही नहीं, उनके आकाओं को भी ढूंढ निकालेंगे'; बॉलीवुड हस्तियों पर खतरे और फायरिंग केस पर बोले फडणवीस

राज्य ब्यूरो, मुंबई। अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी और बालीवुड की कई बड़ी हस्तियों को मिल रही धमकियों के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन सभी मामलों में मुंबई पुलिस की तत्परता की तारीफ की है।

उन्होंने कहा है कि ऐसी वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों को ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर उन्हें निर्देश देने वाले और पूरी साजिश के मास्टरमाइंड यानी उनके आकाओं को भी ढूंढ निकाला जाएगा।

अपने सरकारी आवास वर्षा पर पत्रकारों से अनौपचारिक बात करते हुए फडणवीस ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र के भीतर सक्रिय संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता राज्य अथवा देश के बाहर से इस नेटवर्क को संचालित कर रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने मुंबई पुलिस की कार्यक्षमता पर भरोसा जताते हुए कहा कि पुलिस बेहद पेशेवर है और अपराधियों से निपटना अच्छी तरह जानती है। धमकियों के जरिये मुंबई का माहौल खराब करने की कोशिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब मुंबई पुलिस ने बालीवुड के प्रमुख अभिनेताओं के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने उन्हें भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर जाने, वहां प्रशंसकों से मेलजोल बढ़ाने और बड़े सार्वजनिक समारोहों में शामिल होने से बचने की सलाह दी है।

बता दें कि 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में तीन मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी की थी। इस हमले में अभिनेता बाल-बाल बच गए थे। इस घटना के कुछ ही देर बाद लारेंस बिश्नोई गिरोह ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट डालकर हमले की जिम्मेदारी ली थी।

मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि हमले से पहले आरोपितों ने अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार समेत कई फिल्मी हस्तियों के घरों की रेकी की थी। आरोपितों को कथित तौर पर उन सितारों को निशाना बनाने का निर्देश मिला था, जिनकी सुरक्षा अपेक्षाकृत कमजोर थी। जांच में कुछ आटो रिक्शा चालकों की भूमिका भी सामने आई है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दोनों गुटों के संभावित विलय की चर्चाओं पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर यह कहकर गेंद पवार परिवार के पाले में डाल दी है कि विलय का फैसला शरद पवार और सुनेत्रा पवार को ही करना है।