डिजिटल डेस्क, मुंबई। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआईएम) के नेता वारिस पठान ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बयान पर पलटवार किया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान हजारों लोग बेघर हो रहे थे, तब आजम खान सैफई में नाच-गाने के कार्यक्रम देखने में व्यस्त थे।

वारिस पठान ने कहा कि एआइएमआइएम ने आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन कर उत्तर प्रदेश में दलितों, वंचितों, पिछड़ों और मुसलमानों के अधिकारों की आवाज उठाने का फैसला किया है। उन्होंने दावा किया कि इस गठबंधन से कई राजनीतिक दलों के नेता परेशान हैं।