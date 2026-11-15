मुंबई के वर्सोवा और दाना पानी बीच पर स्वच्छता अभियान के 610 हफ्ते पूरे, 12 हजार किलो समुद्री कचरा साफ

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के वर्सोवा और दाना पानी बीच पर नागरिकों द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान अब अपने 610वें हफ्ते के करीब पहुंच गया है। इस पिछले सप्ताहांत (वीकेंड) पर स्वयंसेवकों के इस समूह ने वर्सोवा बीच से करीब 12,000 किलो समुद्री कचरा इकट्ठा किया।

इस निकाले गए कचरे में से लगभग 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा रिसाइकिल करने योग्य है, जबकि बाकी बचे कचरे को नहुर स्थित कचरा अलग करने वाले केंद्र में भेज दिया गया है। हाई टाइड के दौरान यह कचरा बहकर समुद्र तटों पर आ जाता है। इसे साफ करने के लिए हर हफ्ते सैकड़ों स्वयंसेवक लो टाइड के समय तटों पर इकट्ठा होते हैं। चाहे बात गहरे समुद्र की हो या मलाड और वर्सोवा क्रीक के बीच गिरने वाली मुंबई की अपनी नदियों की, यह कचरा अलग-अलग स्रोतों से तट तक पहुंचता है और ज्वार-भाटे की गतिविधियों के आधार पर इसकी मात्रा भी कम-ज्यादा होती रहती है।

इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले और इसे पिछले 11 वर्षों से लगातार चला रहे वकील अफरोज शाह ने बताया, हम अपने बीच से लगातार 8,000 किलो से 16,000 किलो के बीच कचरा इकट्ठा करते हैं। भले ही यह काम कभी न खत्म होने वाला लगे, लेकिन यह हमारी शहर को साफ रखने की वह शपथ है जो हमने एक नागरिक के रूप में ली है। हर हफ्ते 100 से 500 स्वयंसेवक आते हैं और समुद्री जीवों के साथ-साथ उन मुंबईकरों की भलाई के लिए बीच से कचरा चुनते हैं जो इन जगहों पर आते हैं।

अफरोज शाह का कहना है कि जो पुराना कचरा सालों से जमा हो गया है, उसे समय रहते साफ करना बहुत जरूरी है, वरना वह समुद्र में कचरे के बड़े-बड़े द्वीपों या महासागरीय भंवर का रूप ले लेगा। यह समूह नावों के जरिए भी सफाई अभियान चलाता है, जिसके तहत वर्सोवा और मलाड के किनारे साफ किए जाते हैं।

इसके साथ ही, समूह महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन की जगह मेंस्ट्रुअल कप अपनाने के लिए प्रेरित और शिक्षित कर रहा है। उनका मुख्य उद्देश्य अब नई पीढ़ी को भी इस मुहिम के लिए प्रशिक्षित करना है। अफरोज शाह ने आगे कहा, 11 साल एक लंबा समय होता है, लेकिन लोगों के व्यवहार में बदलाव आने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इन वर्षों में हमने नागरिकों के व्यवहार में बहुत बड़े बदलाव देखे हैं और अब हमारे साथ युवा भी जुड़ रहे हैं।