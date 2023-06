Wrestlers Protest: अनुराग ठाकुर की पहलवानों से अपील, कहा- जांच पर रखें भरोसा, देश में सबके लिए समान है कानून

महाराष्ट्र, एएनआई। केन्द्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इन दिनों महाराष्ट्र पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मामले की काफी गहन जांच की जा रही है। साथ ही, उन्होंने इस मामले में राजनीति करने वालों को भी घेरा है।

केन्द्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, "हम इस मुद्दे को बहुत संवेदनशील तरीके से संभाल रहे हैं। खिलाड़ियों ने जो भी मांग की है, हम वह सब कर रहे हैं। उन्होंने जांच कमेटी बनवानी चाही, हमने वो बनवाई, पुलिस से एफआईआर दर्ज कराना चाहते थे, तो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। खिलाड़ियों ने जो-जो चाहा वो सब हुआ है।"

अनुराग ठाकुर ने कहा, "देश में कभी भी ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो पुलिस उसकी जांच करती है और उसके बाद ही कार्रवाई करती है। इस मामले में भी काफी तेजी से जांच हो रही है, जिन लोगों के बयान लिए जाने हैं, उनके बयान भी जल्दी-जल्दी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इस मामले में भी जब पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी, तो उचित कार्रवाई होगी।"

