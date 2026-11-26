डिजिटल डेस्क, ठाणे । महाराष्ट्र के ठाणे जिले के पावरलूम शहर भिवंडी में गुरुवार को एक बंद नाली की सफाई करते समय दम घुटने से दो मजदूरों की मौत हो गई। यह जानकारी एक नगर निगम अधिकारी ने दी।

भिवंडी निजामपुर नगर निगम (बीएनएमसी) के आपदा प्रबंधन सेल के प्रमुख साकिब खारबे ने पीटीआई को बताया कि यह घटना दोपहर के आसपास बीएनएमसी आयुक्त के बंगले के पास हुई।

सफाई करते समय घुटा दम

खारबे के अनुसार, ये दोनों मजदूर उस निजी टीम का हिस्सा थे, जिसे नाली की रुकावट को साफ करने के लिए काम पर लगाया गया था। नाली के अंदर सफाई का काम करते समय, दोनों मजदूरों का दम घुट गया और वे बाहर नहीं निकल पाए।

डॉक्टरों ने घोषित किया मृत जब उनके साथ काम करने वाले अन्य लोगों ने देखा कि वे दोनों बाहर नहीं आए हैं, तो उन्होंने तुरंत शोर मचाया। स्थानीय दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, बेहोश मजदूरों को नाली से बाहर निकाला और पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।