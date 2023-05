Earthquakes In Palghar: भूकंप के दो झटकों से हिली पालघर की धरती, फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं

मुंबई, एएनआई। Earthquakes In Palghar: महाराष्ट्र के पालघर में शनिवार को भूकंप के दो झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 और 3.3 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि शाम 5.15 बजे और 5.28 बजे झटके महसूस किए गए। हालांकि, अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।

Two earthquakes tremors with magnitudes of 3.5 and 3.3 on the Richter Scale hit Palghar in Maharashtra at 5:15 pm and 5:28 pm respectively: National Centre for Seismology pic.twitter.com/sD4aafbZtO