टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, अमृतसर से ट्रेन के जरिए मुंबई पहुंचाए थे हथियार, सामने आए दो महिलाओं के नाम

राज्य ब्यूरो, मुंबई। अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी के मामले में इस्तेमाल हथियार लेने के लिए आरोपित अमृतसर गए थे। पुलिस का आरोप है कि दो महिलाओं ने ट्रेन के जरिये हथियार मुंबई पहुंचाए और उन्हें सीधे हमलावरों को सौंप दिया।

इस मामले में हमलावरों की कथित तौर पर मदद करने के आरोप में गिरफ्तार दो महिलाओं समेत चार आरोपितों की पुलिस हिरासत अदालत ने 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। हरियाणा के सोनीपत निवासी कुणाल (21) और सुमित (19) तथा उत्तर प्रदेश की राधा (23) और बबीता (23) को सोमवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस. खेड़कर की अदालत में पेश किया गया। पिछली रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस ने इनकी हिरासत बढ़ाने की मांग की। इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गोलीबारी के लिए हथियार अमृतसर से लाए गए थे पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपितों को गोलीबारी की साजिश की पूरी जानकारी थी। वे सिग्नल एप के जरिये एक-दूसरे से बातचीत करते थे। आरोप है कि उन्होंने इस बातचीत से जुड़े साक्ष्य मिटा दिए।

जांच के दौरान उनके मोबाइल फोन से फोटो और वीडियो बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, इनमें वारदात में इस्तेमाल हथियारों से संबंधित सामग्री भी शामिल है। पुलिस ने कहा कि मोबाइल फोन से मिले डेटा का विश्लेषण और सत्यापन करना बाकी है। इसके अलावा दो आरोपितों के आवाज के नमूने भी एकत्र किए जाने हैं। जांच एजेंसी यह पता लगाना चाहती है कि गोलीबारी की साजिश में प्रत्येक आरोपित की क्या भूमिका थी और हथियार हमलावरों तक कैसे पहुंचे। चार आरोपितों की पुलिस हिरासत 28 अक्टूबर तक बढ़ी आरोपितों की ओर से पेश अधिवक्ता अजिंक्य मिग्रल ने पुलिस हिरासत बढ़ाने का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि यांत्रिक तरीके से हिरासत नहीं बढ़ाई जा सकती। आरोपितों का आमना-सामना कराने के लिए पुलिस हिरासत जरूरी नहीं है।