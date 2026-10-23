टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: हरियाणा से गिरफ्तार तीन आरोपी 28 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले शुक्रवार को हरियाणा से पकड़े गए तीन आरोपियों को अदालत ने 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। अंकित खतार, समीर खत्री और जतिन पांचाल को 21 अक्टूबर को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किया गया था।

इन तीनों पर आरोप है कि ये सभी 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में अभिनेता पर हुई फायरिंग की साजिश में शामिल थे। इस हमले में टाइगर बाल-बाल बच गए, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए थे।

3 आरोपी 28 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर खतार, खत्री और पांचाल को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया गया और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डी. एस. खेदकर के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

पुलिस के अनुसार, ये तीनों साजिश के कई पहलुओं में शामिल थे, जिसमें लॉजिस्टिक्स, पैसों का लेन-देन और हथियार जुटाना शामिल है। इसके अलावा, पुलिस ने बताया कि अंकित खतार ने रेकी (जासूसी) की थी और यह जानकारी अपने साथियों को दी थी, जिन्होंने फायरिंग को अंजाम दिया। वह पहले गिरफ्तार किए गए साथियों को यह भी बता रहा था कि अपराध करने के बाद बॉर्डर कैसे पार करना है।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है अनिल पंडित पुलिस के मुताबिक, जतिन पांचाल और समीर खत्री, वांछित आरोपी अनिल पंडित के संपर्क में थे और उन्होंने हथियार जुटाने में भूमिका निभाई थी। 32 साल का अनिल पंडित, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कथित सहयोगी है और माना जाता है कि अमेरिका से अपना नेटवर्क चला रहा है, उसने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए 18 अक्टूबर को अभिनेता पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी।