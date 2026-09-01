ठाणे: अस्पताल में मरीज की थाली में मिला कॉकरोच, MNS ने सरकार को घेरा

डिजिटल डेस्क, ठाणे। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (TMC) के कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे खाने की साफ-सफाई को लेकर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है।

यहां एक भर्ती मरीज के खाने में कॉकरोच निकलने से अस्पताल प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश फूट पड़ा है। मरीजों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है।

कब का है मामला?

खाने की साफ-सफाई में चूक का यह मामला 28 अगस्त की रात वार्ड नंबर 6 से सामने आया, जहां आंख की सर्जरी के बाद ठीक हो रहे एक मरीज को कॉकरोच पड़ा खाना परोसा गया। इस घटना से पूरे वार्ड के मरीजों और स्टाफ में हड़कंप मच गया।