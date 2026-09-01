ठाणे: अस्पताल में मरीज की थाली में मिला कॉकरोच, MNS ने सरकार को घेरा
ठाणे के कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में एक मरीज के खाने में कॉकरोच मिलने से हड़कंप मच गया।
HighLights
कलवा अस्पताल में मरीज के भोजन में कॉकरोच मिलने से हड़कंप
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए
डीन ने घटना की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया
डिजिटल डेस्क, ठाणे। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (TMC) के कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे खाने की साफ-सफाई को लेकर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है।
यहां एक भर्ती मरीज के खाने में कॉकरोच निकलने से अस्पताल प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश फूट पड़ा है। मरीजों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है।
कब का है मामला?
खाने की साफ-सफाई में चूक का यह मामला 28 अगस्त की रात वार्ड नंबर 6 से सामने आया, जहां आंख की सर्जरी के बाद ठीक हो रहे एक मरीज को कॉकरोच पड़ा खाना परोसा गया। इस घटना से पूरे वार्ड के मरीजों और स्टाफ में हड़कंप मच गया।
घटना की खबर मिलने के बाद, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया और नगर निगम के अधिकारियों से सवाल-जवाब किए।
यह अस्पताल ठाणे, कल्याण-डोंबिवली और आस-पास के ग्रामीण इलाकों से आने वाले हजारों मरीजों के लिए रोजाना 1,000 से ज्यादा लोगों का खाना तैयार करता है।
MNS नेताओं ने कहा कि खाने की खराब गुणवत्ता के बारे में बार-बार शिकायतें मिलने के बावजूद, नगर निगम प्रशासन इस पर कड़ी निगरानी रखने में लगातार नाकाम रहा है।
डीन ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया
छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल प्रशासन ने कहा, 'अस्पताल प्रशासन पुष्टि करता है कि यह गंभीर घटना 28 अगस्त की रात को हुई थी।
हम मरीजों की सेहत और सुरक्षा के मामलों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और जिम्मेदारी तय करने और उचित दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए इस मामले की औपचारिक कानूनी जांच शुरू कर दी है।'
मीडिया से बात करते हुए, अस्पताल की डीन डॉ। स्वप्नाली कदम ने बताया कि घटना की रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद जांच शुरू कर दी गई थी, भले ही उन्हें शुरू में कोई आधिकारिक लिखित शिकायत नहीं मिली थी।