डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टाटा संस के नियंत्रण और नेतृत्व को लेकर छिड़ा विवाद अब कानूनी लड़ाई के रूप में तेज हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने टाटा समूह की परोपकारी शाखा टाटा ट्रस्ट्स को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। टाटा ट्रस्ट्स ने याचिका दायर कर टाटा संस की आगामी बोर्ड बैठक पर रोक लगाने की मांग की थी।।

अदालत ने क्या कहा? मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी प्रकार की अंतरिम रोक नहीं लगाई जाएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, 'हम आज कोई राहत नहीं दे रहे हैं। बैठक तय कार्यक्रम के मुताबिक ही चलने दें और सब कुछ अगले आदेश के अधीन होगा।'

क्या है पूरा विवाद? टाटा ट्रस्ट जो टाटा संस में सबसे बड़ा शेयरधारक है, ने तर्क दिया है कि चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति के लिए कंपनी के बोर्ड में उसके दोनों नामित निदेशकों की मंजूरी की आवश्यकता है। नामांकित व्यक्तियों में से एक टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा, परिवार के मुखिया हैं। ट्रस्टों ने पुनर्नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए समूह के आंतरिक शासन नियमों का हवाला दिया है।