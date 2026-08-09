'ये आंतरिक मामला है', सुनेत्रा पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात पर बोलीं सुप्रिया सुले

डिजिटल डेस्क, मुंबई। एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने शनिवार को कहा कि अगर विरोधी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी गुट राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ काम करना चाहता है तो यह उनका अंदरूनी मामला है।

उन्होंने कहा कि किशोर उनके दोस्त हैं और उन्होंने हाल ही में बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बहुत बड़ी लड़ाई जीती है। बारामती की सांसद ने पत्रकारों से कहा, "प्रशांत किशोर कई सालों से मेरे अच्छे निजी दोस्त रहे हैं। मैंने उनके काम को करीब से देखा है और मैंने कभी अपनी दोस्ती को छिपाया नहीं है।"

'यह उनका अंदरूनी मामला' उन्होंने कहा कि लेकिन वे प्रोफेशनल तौर पर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और किसके साथ काम करना है, यह उनका फैसला है। सुले ने आगे कहा, "अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी प्रशांत किशोर के साथ काम करना चाहती है या नहीं यह उनका अंदरूनी मामला है।"

इस हफ्ते की शुरुआत में किशोर ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री की पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके बेटे सांसद पार्थ पवार से मुलाकात की थी। 'बीजेपी की राजनीतिक मशीनरी से अच्छी लड़ाई लड़ी' इस बीच सुले ने बिहार में किशोर के राजनीतिक काम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी की मजबूत राजनीतिक मशीन का सामना करते हुए बांकीपुर में बहुत बड़ी लड़ाई जीती। उन्होंने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि बीजेपी का प्रदर्शन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बूथ (जहां नितिन नवीन वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं) पर भी खराब रहा।

'प्रशांत किशोर की तारीफ होनी चाहिए' उन्होंने कहा, "इस स्थिति को देखते हुए हमें प्रशांत किशोर की तारीफ करनी चाहिए। वे मेहनती हैं और पिछले कुछ सालों में कई राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुके हैं।" उन्होंने आगे कहा, "अगर हम स्थानीय स्तर से लेकर दिल्ली तक सत्ता में होते और बारामती के कटेवाड़ी में हमारे अपने ही बूथ पर नतीजा नकारात्मक रहता तो मुझे लगता कि मुझमें ही कोई गंभीर कमी है।"