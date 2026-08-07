'डगमगाए ना गठबंधन की नाव', प्रशांत किशोर और सुनेत्रा पवार की मुलाकात पर भाजपा की दो टूक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। इसकी वजह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की नेता और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात है। इस मुलाकात के बाद राज्य की सत्तारूढ़ महायुति सरकार में शामिल मुख्य पार्टी भाजपा ने एनसीपी को सचेत किया है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सुनेत्रा पवार को सलाह दी है कि गठबंधन में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाना जिससे अविश्वास पैदा हो या गठबंधन की नाव डगमगाए। अब समझिए क्या है पूरा मामला? बता दें कि प्रशांत किशोर ने हाल ही में बिहार में एक उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार को हराया है। इसके तुरंत बाद उनका मुंबई स्थित सुनेत्रा पवार के सरकारी आवास 'देवगिरि' पर पहुंचना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। एनसीपी के पार्टी पदाधिकारियों ने इस मुलाकात की पुष्टि की है, हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसका कोई आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है।

दूसरी तरफ गौर करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद से प्रशांत किशोर की सुनेत्रा पवार से यह दूसरी मुलाकात है। इससे पहले पहली मुलाकात के बाद उनके बेटे पार्थ पवार ने कहा था कि प्रशांत किशोर उनके परिवार के पुराने परिचित हैं।

मुलाकात पर भाजपा की दो टूक ये मुलाकात महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय इसलिए भी बन गया है, क्योंकि भाजपा ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि यह भले ही किसी भी दल का अंदरूनी मामला हो, लेकिन महायुति गठबंधन में रहते हुए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे सहयोगियों के मन में शक पैदा हो।

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