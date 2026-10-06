अगर बदला हुआ फॉर्म 6 SC ने कैंसिल किया तो महाराष्ट्र में SIR के लिए बढ़ सकते हैं आवेदन, जवाब के इंतजार में अधिकारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में पिछले एक महीने में SIR की वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए सिर्फ 6 लाख लोगों ने आवेदन किया है, जबकि ड्राफ्ट रोल में दो करोड़ वोटरों को हटा दिया गया था।

इनमें से 1.5 करोड़ लोगों को ड्राफ्ट लिस्ट में अनुपस्थित या कहीं और चले गए के तौर पर दर्ज किया गया था और इसी कैटेगरी के लोगों से दोबारा आवेदन करने की उम्मीद थी। इस संख्या में पहली बार वोट देने वाले लोगों के आवेदन भी शामिल हैं।

चुनाव आयोग के जवाब के इंतजार में अधिकारी अब, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने बदले हुए फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी थी तो महाराष्ट्र के सीईओ के अधिकारी चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि क्या वह बदले हुए फॉर्म को रद करता है या नहीं।

अधिकारियों का मानना है कि अगर बदला हुआ फॉर्म रद कर दिया जाता है तो आवेदनों की संख्या बढ़ सकती है। बदले हुए फॉर्म में एक घोषणा-पत्र की जरूरत होती है जिसमें आवेदक या उसके रिश्तेदार की 2002-03 की पिछली एसआईआर की जानकारी देनी होती है। इसलिए आवेदक का नाम 2002-03 की वोटर लिस्ट से मिलाना (मैप करना) जरूरी होता है।