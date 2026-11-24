डिजिटल डेस्क, शिरडी। श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्रा शिरडी के साईं बाबा मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा के दर्शन किए और संस्था की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने व्यवस्थाओं को करीब से समझने के लिए कैश काउंटिंग से लेकर स्ट्रॉन्ग रूम तक का जायजा लिया।

दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में कुछ महीने पहले चंदा चोरी का मामला सामने आया था। इसके बाद से ट्रस्ट ने दान की सुरक्षा की कवायद शुरू की है। इसी सिलसिले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ एयर मार्शल (रिटायर्ड) जितेंद्र मिश्रा, सचिव जगदीश आफले और प्रबंधन अधिकारी शुभ्रांशु सोमवार को शिरडी पहुंचे।

दान सुरक्षा प्रक्रिया का किया अध्ययन प्रतिनिधिमंडल ने साईं बाबा संस्थान के विभिन्न विभागों का दौरा किया और संस्थान की प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान जितेंद्र मिश्रा ने संस्थान के कैश काउंटिंग विभाग, कैशियर विभाग और स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण किया।