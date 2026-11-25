डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना नेता आनंद दुबे ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर जारी बातचीत के बीच कांग्रेस पर तंज कसा।

उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे पर सहमति बनने से पहले उम्मीदवार घोषित कर विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए के नियमों का उल्लंघन किया है।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी 2029 में प्रधानमंत्री बनाने के सपने देख रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में उसकी राजनीतिक वापसी बेहद मुश्किल है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, डायनासोर की वापसी हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी की संभावना बेहद मुश्किल है।