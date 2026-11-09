मुंबई: संजय गांधी नेशनल पार्क से 50 किमी दूर पुनर्वास का विरोध, झुग्गीवासियों ने कहा- 5 घंटे का सफर मुमकिन नहीं
संजय गांधी नेशनल पार्क से गैर-आदिवासी अतिक्रमणकारियों को कल्याण के शिरडॉन और कोन में 50 किमी दूर स्थानांतरित करने की योजना का विरोध हो रहा है।
HighLights
SGNP से गैर-आदिवासी अतिक्रमणकारियों का पुनर्वास कल्याण में प्रस्तावित
झुग्गीवासी 50 किमी दूर पुनर्वास स्थल का कड़ा विरोध कर रहे हैं
लंबी यात्रा और आजीविका पर असर के कारण शिफ्टिंग अस्वीकार्य
डिजिटल डेस्क, मुंबई। इस साल की शुरुआत में आदिवासियों के कड़े विरोध का सामना करने के बाद संजय गांधी नेशनल पार्क (एसजीएनपी) के अधिकारी अब योग्य गैर-आदिवासी अतिक्रमणकारियों को कल्याण के शिरडॉन और कोन में पुनर्वास के लिए सहमति फॉर्म जारी करेंगे।
ये दोनों स्थान मौजूदा बस्तियों से 50 किलोमीटर से अधिक दूर हैं। कई झुग्गी-झोपड़ी निवासियों ने इस योजना का विरोध किया है।
झुग्गीवासी कर रहे पुनर्वास का कड़ा विरोध
एसजीएनपी की निदेशक एवं मुख्य वन संरक्षक अनीता पाटिल ने कहा, 'केवल वे लोग जो कल्याण शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं और सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करेंगे, उन्हें ही वहां भेजा जाएगा।' अधिकारियों के अनुसार फॉर्म दिवाली के बाद बांटे जाएंगे। म्हाडा ने शिरडॉन और कोन में करीब 6300 फ्लैट उपलब्ध कराए हैं।
आरे कॉलोनी के 90 एकड़ के इलाके में आदिवासियों का पुनर्वास प्रस्तावित है। आदिवासियों ने खुद को अतिक्रमणकारी मानने से इनकार कर दिया है। वहीं योग्य गैर-आदिवासी अतिक्रमणकारियों को शिरडॉन और कोन में शिफ्ट किया जाएगा।
रोजगार पर असर के कारण शिफ्टिंग का विरोध
डोंबिवली स्टेशन से ये जगहें करीब 14 किलोमीटर दूर हैं। एक तरफ आने-जाने का खर्च लगभग 60 रुपये बताया जा रहा है। कुछ झुग्गी निवासियों का कहना है कि उनका काम मुंबई में है। शिफ्ट होने का मतलब गोरेगांव से दहिसर तक रोजाना आने-जाने में करीब 120 रुपये और पांच घंटे का सफर होगा।
एसजीएनपी के येऊर इलाके में लगभग 5200 लोग पुनर्वास के लिए योग्य पाए गए हैं। प्रभावित परिवारों का कहना है कि इतनी दूर शिफ्ट होने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और कामकाज पर भारी असर पड़ेगा।