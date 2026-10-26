कॉमेडियन मासूम रजवानी समेत कई लोग हिरासत में, साहिल की याद में निकाल रहे कैंडल मार्च

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई पुलिस ने स्टैंड-अप कॉमेडियन मासूम रजवानी और कई अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया। ये आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की याद में कैंडललाइट मार्च निकाल रहे थे। वाकोडे ने पिछले महीने आत्महत्या कर ली थी।

कुल मिलाकर शिवाजी पार्क और चैत्यभूमि से 140 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें से लगभग 120 लोग शिवाजी पार्क में आदिवासी जेन जेड नाम से एक अनधिकृत विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए थे। इन्हें पुलिस ने पकड़कर स्थानीय थाने भेज दिया।