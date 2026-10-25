मुंबई लोकल ट्रेन में टला बड़ा हादसा, लेडीज कोच में पैसेंजर के बैग में फटा पावर बैंक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां शनिवार दोपहर दादर से बदलापुर जा रही सेंट्रल रेलवे की एक लोकल ट्रेन में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक महिला यात्री के बैग में रखा पावर बैंक अचानक फट गया और उसमें आग लग गई।

गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री के घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। यह घटना शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे की है, जब ट्रेन घाटकोपर स्टेशन पहुंचने वाली थी। डिब्बे में धुआं और अफरा-तफरी का माहौल मिली जानकारी के अनुसार पावर बैंक फटने के बाद बैग में आग लग गई और देखते ही देखते महिला डिब्बे में धुआं भर गया, जिससे यात्रियों में भारी दहशत फैल गई। सतर्क यात्रियों ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए जलते हुए बैग को ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकाला और पानी डालकर आग पर काबू पाया। इस हादसे में यात्री का सारा सामान जलकर खाक हो गया।

चेन पुलिंग और ट्रेन की आवाजाही थमी बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद घबराए यात्रियों ने चैन खींचकर ट्रेन को रोक दिया। उधर, लोकल ट्रेन सर्विस DBL-2 को दोपहर 12:51 बजे से 12:53 बजे के बीच घाटकोपर स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रोका गया।