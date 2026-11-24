मुंबई में BEST बस की चपेट में आया स्कूट सवार, ओवरटेक के चक्कर में 25 साल के युवक की मौत
मुंबई के कुर्ला में एक BEST बस की चपेट में आने से 25 वर्षीय स्कूटर सवार अजय गुणवंत पाटिल की मौत हो गई। यह हादसा बस को ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान एक टेम्पो से टकराने के बाद हुआ।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई में मंगलवार की सुबह एक स्कूटर सवार युवक की बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) बस की चपेट में आने से मौत हो गई। वह बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 7.10 बजे कुर्ला पश्चिम में बुद्ध कॉलोनी के पास हुआ, जब रूट नंबर 310 की बस बांद्रा टर्मिनस से कुर्ला बस स्टेशन की ओर जा रही थी।
ओवरटेक करने के चक्कर में टेम्पो से टकराया
नगर निकाय के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित अजय गुणवंत पाटिल कथित तौर पर बस को दाईं ओर से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वह आगे चल रहे एक टेम्पो से टकरा गया। इसके बाद वह सड़क पर गिर गया और बस के नीचे आ गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई।
उन्होंने बताया कि उसे तुरंत राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बारे में और जानकारी का इंतजार है।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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