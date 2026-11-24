डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई में मंगलवार की सुबह एक स्कूटर सवार युवक की बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) बस की चपेट में आने से मौत हो गई। वह बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 7.10 बजे कुर्ला पश्चिम में बुद्ध कॉलोनी के पास हुआ, जब रूट नंबर 310 की बस बांद्रा टर्मिनस से कुर्ला बस स्टेशन की ओर जा रही थी।

ओवरटेक करने के चक्कर में टेम्पो से टकराया

नगर निकाय के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित अजय गुणवंत पाटिल कथित तौर पर बस को दाईं ओर से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वह आगे चल रहे एक टेम्पो से टकरा गया। इसके बाद वह सड़क पर गिर गया और बस के नीचे आ गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई।