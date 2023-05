Mumbai: पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाला RTI कार्यकर्ता गिरफ्तार, कई धाराओं में मामला दर्ज

मुंबई, एएनआई। मुंबई पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेता किरीट सोमैया समेत अन्य नेताओं के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। मुंबई पुलिस के मुताबिक, अपमानजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति की पहचान आरटीआई कार्यकर्ता गुलाम काजी के रूप में हुई है।

पुलिस ने कहा कि पीएम मोदी सहित कई नेताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 509, 500,506 (2) और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

#UPDATE | RTI activist Gulam Qazi arrested for allegedly making derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah & BJP leader Kirit Somaiya on social media: Mumbai Police https://t.co/Km37FVuM6P