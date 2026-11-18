डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बीएमसी (BMC) को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि मुंबई की सड़कों को सिर्फ वीआईपी (VIP) दौरों के समय ही क्यों चमकाया जाता है, और आम नागरिकों को ऐसी साफ-सफाई की सुविधा क्यों नहीं मिलती?

शहर की नागरिक सुविधाओं से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान, जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि कुछ खास मेहमानों के आने से पहले इस इलाके को पूरी तरह से साफ किया गया और पानी से धोया गया था।

क्यों चमक रहा बैलार्ड एस्टेट कोर्ट ने बीएमसी से पूछा कि बैलार्ड एस्टेट को देखिए, यह कितना चमक रहा है! आपने कुछ खास मेहमानों के आने पर सड़कों को पानी से धोकर साफ कर दिया। तो फिर मुंबई के आम लोगों को ऐसी सड़कें क्यों नहीं मिल सकतीं?" हालांकि बेंच ने इन वीआईपी मेहमानों का नाम नहीं लिया, लेकिन ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन सोमवार को दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट इलाके में गए थे। ये फिलहाल अभी शहर में हैं।

चाहे तो अच्छा कर सकता है बीएमसी हाई कोर्ट ने कहा कि यह दुखद है कि एक संवैधानिक अदालत को सार्वजनिक सड़कों पर पड़े भारी कचरे के मुद्दे पर सुनवाई करनी पड़ रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चाहे, तो वह बहुत कुछ अच्छा कर सकता है।

दो दिन के लिए नहीं हमेशा के लिए साफ-सुथरी हो सड़कें बेंच ने टिप्पणी की, "जब कोई खास व्यक्ति शहर में आता है, तो बीएमसी सड़कों को चमका देती है। क्या ऐसा हमेशा शहर के लोगों के लिए नहीं किया जा सकता? सिर्फ दो दिन का दिखावा करने के बजाय कि सड़कें साफ-सुथरी हैं, बीएमसी को इसे हमेशा के लिए कायम रखना चाहिए।" कोर्ट ने कहा कि ऐसी साफ-सफाई हर जगह और हमेशा होनी चाहिए, न कि सिर्फ उन जगहों पर जहां खास लोग जाते हैं।

लोगों को करें जागरूक कोर्ट ने बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार से यह भी कहा कि वे सार्वजनिक सड़कों पर कचरा फेंकने से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करें। साथ ही, कोर्ट ने उनसे प्लास्टिक बैग पर लगे प्रतिबंध को और सख्ती से लागू करने पर विचार करने को कहा।