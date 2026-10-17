महाराष्ट्र: ठाणे और पुणे में 48 लाख का एक्सपायर्ड फूड जब्त, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के डायरेक्टर समेत 10 पर FIR

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा एक्सपायर हो चुके, खराब और रिजेक्ट किए गए खाद्य उत्पादों की बिक्री और उन्हें इधर-उधर खपाने के खिलाफ कई जिलों में की गई कार्रवाई के दौरान 48 लाख रुपये का खाद्य स्टाक जब्त किया गया। इसके बाद, पुलिस ने रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के एक डायरेक्टर और नौ अन्य लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है।

यह एफआइआर ठाणे के शांति नगर पुलिस थाने में दर्ज की गई है। इसमें 10 आरोपितों के नाम हैं, जिनमें रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, रिलायंस रिटेल, ब्लिंकइट और जोमैटो हाइपरप्योर से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही डिस्पोजल एजेंसी चलाने वाले और स्थानीय सप्लायर शामिल हैं।