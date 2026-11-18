डिजिटल डेस्क, पुणे। महाराष्ट्र FDA ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुणे की ‘एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड’ (डी-मार्ट) के एक स्टोर से 20,085 लीटर खाद्य तेल जब्त किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह स्टॉक घटिया गुणवत्ता और गलत ब्रांडिंग का शक होने के कारण जब्त किया गया।

साथ ही लोकप्रिय ब्रांडों के कई नमूने भी जांच के लिए लिए गए हैं। यह कार्रवाई मंगलवार को मावल तालुका के अंबी गांव स्थित कंपनी के केंद्र पर की गई। जब्त तेल की कीमत 50.27 लाख रुपये बताई गई जांच के दौरान, अधिकारियों ने 20,085 लीटर खाद्य तेल का पूरा स्टॉक जब्त कर लिया, जिसकी कीमत 50.27 लाख रुपये है। अधिकारियों को शक है कि इसमें 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम' के तहत घटिया गुणवत्ता और गलत ब्रांडिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया गया है।