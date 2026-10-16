ठाणे में न्यू बंगाल क्लब के दुर्गा पूजा के 25 साल, जयपुर के हवा महल की थीम पर भव्य उत्सव का आयोजन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। न्यू बंगाल क्लब - ठाणे (NBC) इस साल एक बहुत ही खास मुकाम पर पहुंच गया है, क्योंकि यह सांस्कृतिक समृद्धि, समाज सेवा और परंपरा के 25 साल यानी अपनी सिल्वर जुबली (Silver Jubilee) मना रहा है।

25वें दुर्गोत्सव के इस खास मौके पर, क्लब सभी भक्तों और मेहमानों को बुधवार, 14 अक्टूबर से बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 तक उपवन लेक ग्राउंड, पोखरण रोड-2, ठाणे (पश्चिम) में होने वाले इस भव्य उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया है।

यह क्लब अपनी शानदार और अनोखी पंडाल थीम के लिए जाना जाता है। इससे पहले यह अक्षरधाम मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, शोभावजार राजबारी, सीएसटी बीएमसी बिल्डिंग, द एशियाटिक सोसाइटी और कूचबिहार राजबारी जैसे ऐतिहासिक स्थानों की प्रतिकृतियां बना चुका है।

इसी कड़ी में, इस साल एनबीसी (NBC) लेकर आया है “पिंक सिटी” थीम, जिसमें जयपुर के मशहूर हवा महल से प्रेरित पंडाल देखने को मिलेगा।

सिल्वर जुबली दुर्गोत्सव 2026 की खास बातें

भव्य हेरिटेज आर्किटेक्चर: जयपुर के हवा महल (पैलेस ऑफ विंड्स) की खूबसूरत बनावट को बहुत ही बारीकी से पंडाल में दोबारा तैयार किया गया है।

पर्यावरण के अनुकूल (इको-फ्रेंडली) प्रतिमा: इसे पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के नवद्वीप के जाने-माने स्थानीय कलाकार श्री शुभोजीत दास ने तराशा है।

कारीगरों की बेहतरीन कला: पूजा मंडप और सजावट को मुख्य कलाकार आनंद पाल ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर (कांठी) और बर्धमान के कुशल कारीगरों के साथ मिलकर, नवी मुंबई के राजा डेकोरेटर्स के सहयोग से जीवंत किया है।

समाज और संस्कृति: सभी आगंतुकों के लिए रोजाना भोग प्रसाद की व्यवस्था है। इसके साथ ही शाम को शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम, आत्मीय आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) और एक आरामदायक व पर्यावरण के अनुकूल माहौल देखने को मिलेगा।

क्लब के अध्यक्ष अभिजीत चटर्जी और सचिव तमाजित मुखर्जी ने कहा, 'हमारे लिए 25 साल पूरे करना बेहद गर्व और खुशी की बात है। हम ठाणे और मुंबई के सभी लोगों को दिल से आमंत्रित करते हैं कि वे इस भव्य ऐतिहासिक माहौल में मां दुर्गा के आगमन का जश्न मनाने आएं, इस दिव्य अनुभव का आनंद लें और हमारी सिल्वर जुबली की खुशियों में शामिल हों।'