अमित शाह से मुलाकात को लेकर उठे सवालों पर राकांपा ने दी सफाई, कहा- सुनेत्रा पवार की सहमति से दिल्ली में हुई थी बैठक

राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में अंदरूनी खींचतान की अटकलों के बीच पार्टी नेतृत्व ने एक बार फिर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात में उपमुख्यमंत्री एवं एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार की अनुपस्थिति को लेकर उठे सवालों पर पार्टी ने बुधवार को सफाई दी। एनसीपी ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में हुई बैठक सुनेत्रा पवार की जानकारी और सहमति से ही आयोजित की गई थी। इस बीच, तीन दिनों में दूसरी बार पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सुनेत्रा पवार भी शामिल हुईं।

एनसीपी प्रवक्ता उमेश पाटिल ने उन खबरों को पूरी तरह गलत बताया, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सुनेत्रा पवार को विश्वास में लिए बिना अमित शाह से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि सुनेत्रा पवार ने ही केंद्रीय गृह मंत्री से वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय देने का अनुरोध किया था। सुनेत्रा और उनके बेटे पार्थ पवार पिछले महीने भी शाह से दो बार मिल चुके हैं। इन मुलाकातों में पार्टी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई थी।

पाटिल के मुताबिक, सुनेत्रा ने ही उन वरिष्ठ नेताओं से शाह की मुलाकात कराने की पहल की थी, जिन्होंने एनसीपी के राजग में शामिल होने के समय भाजपा नेतृत्व के साथ बातचीत की थी। बता दें कि रविवार को एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। इस बैठक में सुनेत्रा पवार और उनके दोनों बेटे पार्थ तथा जय शामिल नहीं थे। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में पार्टी के भीतर मतभेद और नेतृत्व को लेकर खींचतान की चर्चाएं शुरू हो गई थीं।

इन अटकलों के बीच बुधवार सुबह मुंबई में एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। तीन दिनों के भीतर यह दूसरी बैठक थी। इससे पहले सोमवार को भी कोर कमेटी की बैठक हुई थी। मंगलवार रात सुनेत्रा पवार ने अपने सरकारी आवास देवगिरी में पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की थी। इसमें करीब 50 विधायक शामिल हुए थे। पार्थ और जय पवार भी मौजूद थे।