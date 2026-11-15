नवी मुंबई में लूट के बाद 61 साल के ड्राइवर की मौत, 2 नाबालिग सहित 3 गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नेरुल में एक बिल्डर के लिए काम करने वाले 61 साल के ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई। 9 नवंबर को सेक्टर 20 में बालाजी गार्डन के पास तीन लोगों ने उन पर हमला किया था और उनसे 1000 रुपये और मोबाइल फोन लूट लिया था। 12 नवंबर को कामोथे के एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

नेरुल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज लूट के मामले में हत्या की धारा भी जोड़ दी है। इन आरोपियों को घटना के 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। यह घटना सुबह 8.30 से 9.00 बजे के बीच हुई, जब पीड़ित सुरेश साल्वे अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। वे चेंबूर के रहने वाले थे और पिछले 15 सालों से बिल्डर गिल्बर्ट डिसूजा के लिए ड्राइवर का काम कर रहे थे। बिल्डर नेरुल हिल स्थित बालाजी टॉवर में रहते हैं।

नेरुल के सीनियर इंस्पेक्टर अजय कांबले ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में नेरुल हिल का रहने वाला शुभम नाडकर और नेरुल गांव के रहने वाले 15 साल के दो नाबालिग शामिल हैं। नाडकर को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, जबकि दोनों नाबालिगों को कोर्ट के आदेश पर भिवंडी के जुवेनाइल रिमांड होम भेज दिया गया है।

सुरेश साल्वे की बेटी ने दर्ज कराई शिकायत साल्वे की बेटी शिल्पा संजय नंदा जो अहमदाबाद में रहती हैं, ने नेरुल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उनके अनुसार, उनके पिता रोज सुबह 8 बजे काम के लिए घर से निकलते थे। वे ट्रेन से नेरुल रेलवे स्टेशन पहुंचते थे और वहां से पैदल चलकर बालाजी टॉवर में अपने मालिक के घर जाते थे काम खत्म करने के बाद, वे डिसूजा को उनके घर छोड़ते थे और फिर पैदल स्टेशन जाकर चेंबूर जाने वाली ट्रेन पकड़ते थे।

नंदा दीवाली मनाने के लिए अपने पति और बच्चों के साथ चेंबूर में अपने माता-पिता के पास आई हुई थीं। 9 नवंबर को उनके पिता हमेशा की तरह सुबह 8 बजे काम के लिए निकले थे। उन्होंने अपने बैग में लंच बॉक्स और पानी की बोतल रखी हुई थी। सुबह करीब 10 बजे, डिसूजा ने नंदा की मां को फोन करके बताया कि साल्वे घायल हो गए हैं और उन्हें नेरुल के टेरना अस्पताल ले जाया गया है।

नंदा तुरंत अस्पताल पहुंचीं और देखा कि उनके पिता ICU में हैं। उनके सिर, चेहरे और नाक पर गंभीर चोटें आई थीं। वे बेहोश थे। बाद में परिवार को पता चला कि साल्वे से 1000 रुपये नकद, 16,000 रुपये कीमत का एक मोबाइल फोन और उनका बैकपैक लूट लिया गया था।