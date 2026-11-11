मुंबई: कार ने पुलिस कॉन्स्टेबल को मारी टक्कर, बोनट पर 200 मीटर तक घसीटा, वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नवी मुंबई के कलंबोली इलाके में गाड़ियों की नियमित जांच के दौरान चौंकाने वाली घटना घटी। सोमवार को एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने एक पुलिस कॉन्स्टेबल को टक्कर मार दी और उसे अपने बोनट पर करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गई।

इसके बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। यह पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना में कॉन्स्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस उन दो संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है, जो कथित तौर पर उस कार में सवार थे।