डिजिटल डेस्क, मुंबई। नवी मुंबई की चार प्रमुख जगहों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद गुरुवार को प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान चलाया। धमकी के बाद एहतियात के तौर पर नवी मुंबई नगर निगम मुख्यालय, बेलापुर कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सिडको भवन और कोंकण भवन को खाली कराया गया और गहन तलाशी अभियान चलाया गया।

हालांकि, जांच के बाद बम की धमकी झूठी साबित हुई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एक अज्ञात ईमेल के जरिए इन चारों जगहों को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। सूचना मिलते ही नवी मुंबई पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और परिसर को खाली करवाकर तलाशी ली।

अधिकारी के मुताबिक, चारों इमारतों और आसपास के इलाकों की बारीकी से जांच की गई, लेकिन कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने धमकी को झूठा करार दिया और ईमेल भेजने वाले अज्ञात स्रोत का पता लगाने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।