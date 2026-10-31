मुंबई: महिला ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश; मामला दर्ज

पीटीआई, मुंबई। मुंबई के एक इलाके में महिला ने कथित तौर पर कार चलाने में लापरवाही बरतते हुए कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों को कुचलने की कोशिश की। इस दौरान वहां कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई।

मामला है मुंबई के पश्चिमी उपनगर जुहू का। पुलिस ने शनिवार को बताया कि में एक महिला ने कथित तौर पर अपनी कार से कई वाहनों से टक्कर मारी फिर भागने के दौरान गाड़ी पुलिस वाले की तरफ मोड़ दी। हादसे के बाद वहां पर भीड़ जमा हो गई।

खड़ी कार में टक्कर मार कर भागने की कोशिश एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे जुहू के संगीत भारती चौक सिग्नल के पास हुई। महिला ने एक खड़ी कार को टक्कर मारी और फिर तेजी से वहां से भागने की कोशिश की। इस दौरान उसने एक स्कूटर, एक मोटरसाइकिल और एक अन्य कार को भी टक्कर मार दी।

वीडियो रिकॉर्ड करने पर जताई आपत्ति उन्होंने बताया कि महिला ने कथित तौर पर अपनी गाड़ी को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की ओर मोड़ने की भी कोशिश की। अधिकारी ने कहा कि जब एक महिला पुलिसकर्मी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की और घटना को रिकॉर्ड करते हुए महिला से रुकने के लिए कहा, तो महिला ने अपना मोबाइल फोन निकाला और वो खुद वीडियो बनाने लगी। इसके बाद महिला ने वहां जम कर हंगामा किया।