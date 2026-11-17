डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के कांदिवली इलाके में 2,500 रुपये के कर्ज को लेकर हुआ विवाद हिंसक हो गया, जिसमें सेना के एक 46 वर्षीय रिटायर्ज जवान पर दो अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में घायल रिटायर्ड जवान का अस्पताल में इलाज जारी है।

पुलिस के अनुसार, 16 नवंबर को तड़के करीब 3:45 बजे पवार पब्लिक स्कूल के पास सेना के सेवानिवृत्त जवान जयकारसिंह गुरमीतसिंह गिल पर दो अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

2,500 रुपये लिए थे उधार पुलिस ने बताया कि गिल के बेटे ने एक पड़ोसी से 2,500 रुपये उधार लिए थे, जिसे वह वापस नहीं कर पाया। जब वह पड़ोसी एक अन्य व्यक्ति के साथ अपने पैसे मांगने आया, तो उनके बीत बहस हो गई और आरोपियों ने गिल को गालियां देना शुरू कर दिया।