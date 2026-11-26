डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई पुलिस ने गांधी जयंती पर यहां हुए अनधिकृत प्रदर्शन को लेकर दर्ज एफआईआर के संबंध में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरव दास के अलावा अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका के विरुद्ध भी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किए हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि मामले की जांच जारी रहने के दौरान तीनों नेताओं को देश छोड़ने से रोकने के लिए ये सर्कुलर जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दादर के शिवाजी पार्क में गांधी जयंती पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए सीजेपी को अनुमति देने से इन्कार कर दिया था।

इस बीच, नागपुर में सीजेपी की ‘लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ’ रैली के दौरान दिपके ने लुकआउट सर्कुलर का जिक्र करते हुए पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, 'मुंबई पुलिस ने मेरे विरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी किया है। यहां पुलिस का बंदोबस्त है और वे मुझे तलाश रहे हैं। अभिजीत दिपके कहां है? मैं यहां संविधान चौक पर हूं। आप क्या करेंगे? मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मैं दो बार जेल जा चुका हूं। मुझे जेल का डर मत दिखाइए।'