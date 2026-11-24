डिजिटल डेस्क, मुंबई। म्यूजिक कॉन्सर्ट और बड़े सार्वजनिक आयोजनों में नशे के बढ़ते चलन पर लगाम लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने एक हाई-टेक कदम उठाया है। पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल (ANC) ने रविवार को वर्ली रेसकोर्स में आयोजित एक लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान पहली बार 'AI-आधारित फॉरेंसिक वैन' तैनात की।

इस मोबाइल यूनिट के जरिए संदिग्धों की लार (ओरल-फ्लूइड) के नमूनों की मौके पर ही जांच की गई, जिसमें 55 लोगों की स्क्रीनिंग के बाद 12 लोगों में ड्रग्स के सेवन की पुष्टि हुई। पुलिस ने सभी 12 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए ताड़देव पुलिस को सौंप दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, पॉजिटिव पाए गए 12 लोगों में 11 पुरुष और एक महिला शामिल थी। 11 लोग कैनबिस (गांजा) के इस्तेमाल में पॉजिटिव पाए गए, जबकि महिला कोकीन के इस्तेमाल में पॉजिटिव पाई गई। कैसे जांच करती है यह मशीन? दरअसल, यह मोबाइल यूनिट (फोरेंसिक वैन) मुंह के लार के सैंपल के जरिए लोगों की ड्रग स्क्रीनिंग कर सकती है और संदिग्ध नशीले पदार्थों का शुरुआती टेस्ट कर सकती है। इसकी मदद से पुलिस किसी घटना के बाद पारंपरिक जांच पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय, ओरल-फ्लूइड स्क्रीनिंग किट और एनालाइजर का इस्तेमाल करके संदिग्ध लोगों की जांच कर सकती है।